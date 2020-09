Insegnanti Corsi e Ricorsi: l’USP pubblica gli esiti della mobilità

Gli insegnanti di Corsi e Ricorsi hanno ricevuto la telefonata della dirigente dell’USP di Trapani Laura Bergonzi, che li ha avvisato della pubblicazione degli esiti della mobilità, sottolineando come siano riusciti a rispettare i termini previsti dal CCNI. Ciò dopo la lettera inviata ieri. Così scrivono:



“Noi del gruppo Corsi e Ricorsi, possiamo solo essere contenti in quanto da anni non accadeva che la pubblicazione avvenisse entro i termini di legge.

I dubbi che abbiamo sollevato circa uno slittamento della suddetta pubblicazione erano legittimi in quanto, ripeto, siamo abituati a vedere assegnate le sedi disponibili a settembre inoltrato. Ci rendiamo conto che la dottoressa Bergonzi, appena insediata, non ha nulla a che fare con una pesante eredità che le è toccato avere, ma in quanto lavoratori al servizio dello Stato da ventenni, credo ci meritiamo di conoscere la nostra sede di lavoro per tempo. Vogliamo sottolineare che oggi ci siamo rivolti agli organi di stampa, ma contemporaneamente abbiamo mandato la nostra lettera, tramite PEC, alla dottoressa Bergonzi, mettendola personalmente al corrente dei nostri legittimi dubbi. La dottoressa si è resa disponibile anche per dei confronti in presenza su quelle che, secondo noi, sono le criticità della scuola nella nostra provincia. Auspicando una serena futura collaborazione, continuiamo a ribadire l’incipit della nostra precedente lettera: ” Volere è potere”. Ringraziamo la dottoressa per la sua telefonata e per la sua disponibilità.



Il gruppo di insegnanti “Corsi e Ricorsi” della provincia di Trapani.

Portavoce Floriana Oliva