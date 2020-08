Cucina gourmet nel solco della tradizione al Baglio Oneto di Marsala

Ricerca delle materie prime più pregiate, creatività negli accostamenti e grande amore per la tradizione culinaria siciliana: questi gli elementi distintivi che hanno portato il Ristorante del Luxury Wine Resort Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala a livelli di eccellenza. Gli ospiti vengono viziati con attenzioni speciali, abbinamenti di gran classe e accolti in location assolutamente uniche.

La Terrazza di Venere accoglie il momento del pranzo con vista sul mare e sulle isole Egadi, mentre gli ampi spazi del Giardino della Corte Storica ospitano le cene in un’atmosfera suggestiva e romantica. Prima di cena è un “must” godersi al tramonto, con un calice di vino tra le mani, uno dei più bei paesaggi della Sicilia Occidentale, il sole che si tuffa nel mare, dietro le isole dell’Arcipelago delle Egadi.

Nei pochi giorni di pioggia e nei periodi più freschi gli ospiti possono avere il piacere di essere accolti nella Casa Padronale, ricca di antiche maioliche e affreschi, un piacere d’altri tempi. Primi piatti che esprimono il massimo dei sapori in ricette innovative e tradizionali, come la carbonara di mare ed il cous cous di pesce, pesce freschissimo, carni pregiate e una raffinata selezione di dolci che appartengono alla tradizione del territorio e rendono una visita al Ristorante del Baglio Oneto un’esperienza gastronomica sublime.

I piatti possono essere abbinati a vini ed olio EVO di produzione di famiglia, per un viaggio nel gusto a km 0 e ricco di emozioni. Come ciliegina sulla torta il ristorante del Luxury Wine Resort ha ricevuto una valutazione di 9,1/10 nella classifica delle “Aquile in Ristorazione 2019”. Il loro motto è “Distinto tra i migliori, valutato dai clienti”, si tratta di un riconoscimento molto importante perché la classifica è basata sulla valutazione di oltre 1300 clienti di Gmaps, Facebook e Tripadvisor.

Un premio importante che sottolinea l’apprezzamento – del tutto indipendente – da parte di chi ha avuto il piacere di gustare un pranzo o una cena in questo luogo d’eccellenza. Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo è aperto tutti i giorni anche agli esterni, gradita la prenotazione. La location, con i suoi spazi rinnovati, è anche disponibile per organizzare matrimoni, feste e banchetti fino a 400 ospiti seduti a tavola.

Per informazioni:

Baglio Oneto dei

Principi di San Lorenzo

Luxury Wine Resort

Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP) • Tel. 0923 746222

info@bagliooneto.it

www.bagliooneto.it