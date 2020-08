Rottura idrica a Bresciana, per il Comune di Trapani è di origine dolosa: “Denunceremo alle autorità competenti”

Potrebbe essere di natura dolosa il danno alla condotta di Bresciana, che sta causando non pochi disagi alla città di Trapani. I tecnici comunali e l’assessore Romano hanno effettuato stamattina un sopralluogo da cui è emersa con forza questa possibilità. Il Comune di Trapani, a riguardo, preannuncia la propria intenzione di presentare un’apposita denuncia alle autorità competenti.

“In ogni caso da ieri i nostri tecnici – scrivono dall’amministrazione trapanese – sono al lavoro per il ripristino del grave danno. Circa il “piano B” dell’approvviggionamento idrico proveniente da Siciliacque si è riusciti ad assicurare al sistema idrico di Trapani nuova la normale erogazione. Questa notte, purtroppo, alle 3, un blackout elettrico ha notevolmente rallentato il riempimento dei serbatoi di San Giovannello assestandosi al livello di 4 metri, impedendo di fatto, al centro storico, di erogare l’acqua nella giornata di oggi. Superato il blackout si sta portando il livello dell’acqua dei serbatoi a 7 mt, indispensabile per avere la pressione necessaria. L’erogazione quindi, per il centro storico, viene rimandata a domani. Sempre nella giornata di domani si prevede la riattivazione della fonte Inici per la zona est Milo/Mokarta”.