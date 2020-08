Marsala: ‘sorpresa’ per il Mercato del Contadino: “Abbiamo trovato l’area piena di rifiuti”

Questa mattina non c’è stata una buona accoglienza, alle prime luci, per il Mercato del Contadino di Marsala. Ogni domenica le bancarelle di ortofrutta e prodotti caseari vengono montate nell’area apposita del parcheggio del Salato, sul Lungomare Colonnello Maltese, ma questa mattina i commercianti hanno trovato montagne di spazzatura.

Tante le lamentele che sono scattate, anche dei frequentatori, che si sono chiesti come mai gli operatori Energetikambiente non abbiano ripulito l’area e svuotato i bidoni. Bidoni, diversi nel posto, che sono stracolmi di sacchi per l’immondizia sia dentro che fuori, non si sa neppure se differenziata correttamente ma probabilmente no.

Non vorremmo neanche che quella montagna di rifiuti eliminata al Porto, si fosse spostata altrove per l’inciviltà dei cittadini.