Il dramma di Gioele e Viviana: ritrovati resti umani, al 99% appartengono al bambino scomparso

Al 99% appartengono a Gioele Mondello i resti ritrovati nella zona di Caronia oggi. Uno dei volontari che hanno partecipato alla ricerca – un carabiniere in congedo – è riuscito a farsi spazio tra la fitta vegetazione, trovando qualcosa che ha attirato la sua attenzione. Di seguito la segnalazione ai vigili del fuoco che hanno rinvenuto resti di ossa e i brandelli di una maglietta che con molta probabilità apparterrebbero al bimbo scomparso assieme alla madre lo scorso 3 agosto. Il ritrovamento è avvenuto a circa 200 metri dall’autostrada su cui si è fermata l’auto di Viviana Parisi, la dj trovata morta alcuni giorni fa, ai piedi di un traliccio dell’energia elettrica. Effettuati gli esami del Dna, si potrà appurare con certezza se i citati resti (il busto e la testa) sono effettivamente di Gioele Mondello.

La giornata era iniziata con la grande partecipazione dei volontari che avevano risposto “presente” all’appello lanciato da Daniele Mondello che chiedeva di essere aiutato nelle ricerche del figlio, di cui si erano perse le tracce dal 3 agosto. Tra loro anche il carabiniere in congedo Giuseppe Di Bello, originario di Capo d’Orlando, che attraverso una falcetta è riuscito ad introdursi in alcune zone che non erano state raggiunte nei giorni scorsi dalle ricerche.

Sul posto anche il procuratore di Patti Angelo Cavallo, accompagnato dagli investigatori della polizia e dal medico legale Elena Ventura Spagnolo. Difficile ricostruire con certezza la dinamica con cui è maturata la tragica fine della donna e del bimbo. L’ipotesi più accreditata, allo stato attuale, resta quella dell’omicidio-suicidio pianificato da Viviana Parisi, che era affetta da una forte sindrome depressiva.