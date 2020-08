Prove di dialogo tra Di Girolamo e Nuccio. Entro 48 ore si decide

La sede del Pd di via Frisella, a Marsala, ha ospitato ieri pomeriggio l’atteso incontro per studiare la possibilità di un’intesa tra Alberto Di Girolamo e il movimento civico Città Futura. Come abbiamo anticipato alla vigilia di Ferragosto, i dirigenti regionali di Pd e Cento Passi stanno puntando in tutta la Sicilia sulla costruzione di un ampio fronte progressista per arginare le destre, aperto – laddove possibile – anche al Movimento 5 Stelle.

Così, ieri, alla presenza del segretario provinciale del Pd Domenico Venuti, della segretaria comunale Rosalba Mezzapelle e del rappresentante di Cento Passi Sergio Lima, è andato in scena l’atteso confronto tra il sindaco Alberto Di Girolamo e la delegazione di Città Futura, rappresentata dal portavoce Daniele Nuccio, da Giovanni Gaudino, Lillo Gesone, Fabio Genna e Caterina Martinez. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, sebbene le scorie degli ultimi mesi (alimentate anche da un’intensa attività social dei “falchi” dei due schieramenti) abbiano talvolta fatto capolino nella discussione.

Di Girolamo, pur rivendicando l’operato della sua giunta in questi cinque anni, si è mostrato aperto a dare rappresentanza a Città Futura nella prossima (eventuale) compagine assessoriale. Nuccio ha insistito sul contributo di idee che il suo gruppo vorrebbe apportare nell’azione amministrativa, nella consapevolezza che alcuni esponenti del suo movimento civico (Matteo Linares, Pietro Titone, Rino Bonomo, Massimo Pastore) avrebbero preferito evitare un’alleanza che, fino a qualche settimana fa appariva estremamente improbabile. Entro il week end si arriverà a una decisione definitiva.