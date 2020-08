Incendio di sterpaglie sul litorale sud di Marsala

Momenti di apprensione, stamattina, sul lungomare sud di Marsala. Dopo mezzogiorno, l’attenzione dei bagnanti si è concentrata su una fitta nube di fumo, proveniente dalla zona del Signorino. In realtà, si è poi scoperto che si trattava di un incendio di canne e sterpaglie di dimensioni contenute. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Calatafimi ha estinto il rogo, evitando che si propagasse ulteriormente. Episodi come questo sono stati piuttosto frequenti in questi giorni, caratterizzati da caldo torrido e temperature intorno ai 35 gradi. Anche per la giornata di domani, il bollettino della Protezione Civile Regionale sui rischi connessi a incendi o ondate di calore prevede un livello di preallerta dovuto a temperature massime molto elevate in tutte le province siciliane.