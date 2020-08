Coronavirus in Sicilia: 39 positivi in più nelle ultime 24 ore

Sono 712 i positivi al Coronavirus in Sicilia. Questo il dato, aggiornato a domenica 16 agosto, diffuso dal Ministero della Salute. Rispetto alla giornata del 15 agosto, c’è stato un incremento di 39 casi così distribuiti: 8 a Trapani, 5 a Palermo, 9 a Ragusa, 4 a Siracusa, 12 a Catania, 1 a Messina. Tre in più i guariti, a fronte di un soggetto deceduto nelle ultime 24 ore. Complessivamente, in Italia, i positivi sono 253.915 (+479 rispetto a ieri).

La Regione Siciliana comunica che dei 39 nuovi casi positivi, 5 sono migranti sbarcati sulle coste regionali e 10 risultano correlati con il cosiddetto cluster di Malta.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 3766 i casi di positività al Coronavirus registrati in Sicilia, con 2769 guariti e 285 deceduti. I ricoverati sono 56, di cui 5 in terapia intensiva. I restanti 656 positivi si trovano in isolamento domiciliare in attesa di negativizzazione.

Controlli e tamponi nei principali aeroporti siciliani sui voli provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e nei porti di collegamento della Sicilia con l’Isola dei Cavalieri. Questo è il piano per contrastare il diffondersi del Covid-19 varato dall’Assessorato regionale alla Salute. Piano che ricalca ed armonizza, attraverso una circolare (in cui si aggiunge anche la Croazia alle altre nazioni in osservazione), le disposizioni contenute nelle ordinanze del ministro della Salute e del presidente della Regione Siciliana.

Nello scalo catanese ‘Vincenzo Bellini’ è stata già individuata un’area all’interno del Terminal C, dove tutti i passeggeri non residenti in Sicilia provenienti dai quattro Paesi comunitari verranno sottoposti al tampone rinofaringeo. Stessa procedura anche all’aeroporto “Falcone-Borsellino” di Palermo, dove per effettuare controlli e tamponi i sanitari della Regione adopereranno un’area dell’aerostazione appositamente dedicata.

Negli altri scali siciliani non sono al momento schedulati voli da Malta, Grecia, Spagna e Croazia.