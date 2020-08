Sull’aborto, sul dolore, sulla complessità, sul rispetto

Ci sono violenze annidate negli occhi di chi guarda, ci sono violenze vestite da buone maniere, ci sono violenze che diventano lapidi con nomi di fantasia. Per parlare di aborto occorre una gigantesca competenza e una immensa umiltà. Sento il bisogno di precisare che ogni volta che una donna abortisce le vittime sono due. Una vita che non è stata data alla luce e quella di una donna che immancabilmente soffre. Non si tratta mai di un evento indolore. Non può esserlo perché ogni parto, anche quello più felice, conserva un dolore che definirei biblico. Si tratta di una pratica invasiva, necessariamente invasiva, che sicuramente, per sempre, si imprime nella vita di una donna. Ma quello che va indagato è anche il prima. Quanto dolore subito, provato sia legato alla decisione di compiere un aborto. Quante privazioni di libertà ci siano alla base.

Avevo 19 anni e mi trovavo a Palermo, all’università. Nell’appartamento affianco a quello in cui abitavo con altre studentesse ce n’era un altro dove abitavano tre ragazze della provincia di Agrigento. Una di loro spesso ospitava una sua cugina, una ragazza molto bella che chiamerò Alice. Era alta, con bellissimi capelli biondi e occhi chiari. Una carnagione di seta. Una di quelle ragazze che non dimentichi, una di quelle che anche con jeans e maglietta ti colpisce. Ebbene la famiglia di Alice era molto, diremmo, ritirata. Lei non poteva abitare a Palermo. Veniva solo per gli esami e raramente restava a dormire dalla cugina. Si innamorò, fugacemente riuscì a sfuggire al controllo familiare e rimase incinta, nel frattempo la vita andava avanti e c’erano esami universitari. Lei veniva periodicamente, ma per mesi non la vedemmo. Sapemmo che aveva abortito. Non aveva avuto il coraggio di dire a casa che era incinta e aveva preso quella decisione perché i suoi non avrebbero capito, né accettato. Dopo qualche mese tornò a Palermo per un esame, ma non era più lei. Si era tagliata i capelli… da sola. Sembravano rosicati. Come quelli che in certi film vediamo sotto i veli delle suore monacate a forza. Passarono altre settimane e si seppe che Alice si era tolta la vita. Non so se l’abbia fatto per via dell’aborto o se per la libertà che le era stata negata al punto da smorzarle il coraggio.

Scrivo questa storia per dire che la questione è enorme e che non è certo un registro che ha tanto l’aspetto di un dito puntato contro la colpevole a dare una risposta. Io sono fermamente convinta che ogni donna risolta, libera, consapevole, piena di rispetto per sé e di opportunità non abortirebbe, perché l’atto stesso fa male, anche a lei. Ma se lo fa è perché questa società, tutta, non ha ancora abbracciato la parità e non serve nessun monito, nessuna lapide che riporti nomi di fantasia perché la fantasia l’abbiamo strappata via a chi come Alice, avrebbe voluto poter scegliere che vita vivere molto prima di essere incinta.

Masculiddro piruzzo d’addrauro porta lu fruttu e puro lu ciavuro, fimminazza pirazzo di chiuppo un porta lu ciavuro e mancu lu frutto. Questo tremendo detto siciliano dà il metro del viaggio lungo ancora da compiere. Ricordo un bellissimo cortometraggio di Katia Regina e Massimo Graffeo dove una ragazza, Maria, fu impiccata – atto fatto poi passare per un suicidio – dai familiari perché era incinta. La vergogna dell’atto sessuale compiuto era maggiore del valore della vita. È lo stesso atteggiamento becero di chi si professa sentinella in piedi contro la legge Zan. Continuiamo a scandalizzarci innanzi a paventate pratiche sessuali, ma l’identità è complessità e richiede rispetto e attenzione.