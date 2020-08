Ferragosto panificatori: chiusi il 15, aperti il 16

In riferimento al decreto Turano n. 335 del 05/03/2018 che disciplina la materia della panificazione in Sicilia, soprattutto per la chiusura nei festivi, la CNA – Confederazione Nazionale Artigianato ha inviato comunicazione al sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, in cui si afferma che i panificatori marsalesi resteranno chiusi sabato 15 e aperti domenica 16 agosto, in quanto il suddetto decreto non prevede due giorni di chiusura consecutivi (sabato 15 e domenica 16).

Sarà cura anche dei panificatori avvisare la loro clientela.