Attiva Marsala non parteciperà alle elezioni amministrative

Attiva Marsala si tira fuori dalla competizione elettorale. Con una nota a firma di Antonio Angileri, Stefano Rallo e del deputato regionale Sergio Tancredi, il movimento politico fondato da alcuni ex pentastellati annuncia che non sosterrà nessun candidato a sindaco alle prossime amministrative lilybetane, rinunciando pertanto a proporre una propria lista.

“Abbiamo profuso il nostro impegno al fine di cambiare il modo di fare politica, almeno a livello locale. Abbiamo provato ad individuare una professionista, seria, preparata in grado di far fare il salto di qualità alla nostra città. Abbiamo tolto gli steccati tradizionali alla politica basati su ideologie di centro sinistra e centro destra, ed abbiamo iniziato a parlare di visione di città, di obiettivi e di come realizzarli. Con nostro immenso dispiacere abbiamo dovuto accogliere la scelta di Andreana Patti di non porsi a capo di questo progetto, che aveva solo un senso se tutti i tasselli fossero rimasti ai loro posti. Naturalmente abbiamo accettato la scelta della dottoressa Patti e ci siamo messi subito a lavoro per cercare un’altra figura di alto profilo, consapevoli che i tempi erano molto stretti. Abbiamo dunque compreso che non siamo disposti a tradire i nostri principi andando ad appoggiare altri candidati che non ci rappresentano completamente, nè nei valori che portiamo avanti, nè tanto meno nella visione amministrativa. Crediamo che le tornate elettorali debbano essere vissute con consapevolezza e non solo come atto di presenza. Attiva continuerà a far politica e a difendere gli interessi dei cittadini anche stando fuori da sala delle Lapidi. Ovvia conseguenza di quanto scritto è che Attiva non appoggerà alcun candidato a sindaco alle amministrative. Per ultimo vogliamo ringraziare i cittadini che si erano resi disponibili ad una eventuale candidatura nella lista di Attiva”.