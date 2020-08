ZTL in Piazza Mameli revocata, area chiusa il week end e via dei Mille torna a senso unico

Istituita qualche giorno fa in via sperimentale, la ZTL nella Piazza Mameli di Marsala è stata revocata. La constatazione che l’aggregazione di cittadini e visitatori si concentra principalmente nel fine settimana e in ore serali, nonché qualche problema sorto a seguito del doppio senso di marcia in un tratto di via Dei Mille, hanno posto fine alla ZTL provvisoria.

Di conseguenza, la scelta più opportuna e conducente, ai fini della sicurezza dei pedoni, è stata quella – deliberata con atto della Giunta Municipale – di istituire il divieto di transito veicolare in via Vespri nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21 all’1. Pertanto, la viabilità in via Dei Mille torna ad essere quello del senso unico di marcia, in direzione Piazza Piemonte e Lombardo. Per il vero le disposizioni avevano creato forti malumori tra i cittadini, i residenti e le attività commerciali della zona.