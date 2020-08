Rotaract Marsala, Massimo Silvano è il nuovo presidente

Massimo Silvano è il nuovo presidente del Rotaract Club di Marsala per l’anno sociale 2020/2021. Al suo fianco un direttivo composto da Giovanni Marino (tesoriere), Ferdinando Favara (segretario), Marco Martinico (vice presidente), Antonino Genovese (prefetto) e Filippo Montalto (consigliere).

Questa la dichiarazione del neopresidente del Rotaract di Marsala, subito dopo il passaggio della campana con il suo predecessore: “Quella della Presidenza l’ho sempre considerata una tappa necessaria, anche se non imminente, del mio percorso all’interno del Rotaract. Per questioni organizzative, di studio, infatti, ho preferito lasciare spazio a chi, in quel momento, era pronto a dare il massimo. Ora posso dire di essere pronto a dare il mio massimo. La mia fortuna è quella di poter contare su una squadra, un gruppo, davvero coeso nel voler garantire una costante attività di service nei confronti della nostra città. È con questo rinnovato spirito di solidarietà che accolgo questo incarico, con la promessa di mettere le mie e le nostre competenze a servizio dell’intera collettività”.