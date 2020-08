Marsala: nozze di diamante, Anna e Vito 60 anni insieme

Nella giornata di mercoledì 29 luglio 2020, presso la parrocchia San Leonardo Abate di Marsala, si sono celebrate le nozze di diamante (60 anni) della signora Anna e del signor Vito. Alla celebrazione, tenuta dal reverendo padre Aldo Travaglione, erano presenti oltre ai parenti più prossimi anche qualche amico, che fu partecipe del primo sposalizio della coppia.

Entrambi ricordano che il loro primo incontro, per così dire ufficiale, è avvenuto presso la rivendita di famiglia della signora Anna, dove lei lavorava come tabaccaia, e il cliente era il signor Vito che, pur non fumando, comprava sistematicamente delle sigarette sfuse, che poi gettava all’uscita nel primo cassonetto disponibile, solo per poter scambiare una o due chiacchiere. La serata si è conclusa presso una nota sala di ricevimento della contrada di San Leonardo-Birgi.