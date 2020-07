Parcheggio comunale: sistemato il divieto di sosta, la prossima settimana verranno potate le piante

Pronto intervento dell’ufficio tecnico comunale di Marsala dopo la segnalazione della nostra redazione, a proposito del segnale di divieto di sosta divelto alcuni giorni fa presso il parcheggio di via Giulio Anca Omodei. Il giorno dopo la pubblicazione del nostro articolo, gli operai comunali sono intervenuti per rimettere in piedi il segnale, che indica il divieto di sosta lungo la discesa che collega il primo e il secondo livello del parcheggio. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la vegetazione che ha invaso la scalinata esterna tra i due piani, rendendola inaccessibile ai pedoni in transito. Ad ogni modo, il settore verde pubblico ha informalmente reso noto che interverrà la prossima settimana.