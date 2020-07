Liberato il peschereccio marsalese sequestrato una settimana fa

Si è conclusa una settimana di grande apprensione per l’equipaggio del peschereccio marsalese “Nuova Maria Lucia” e per i familiari dei suoi quattro componenti. L’imbarcazione è stata dissequestrata ieri dalle autorità tunisine, salpando ieri dal porto de La Goulette per far ritorno in Sicilia. Il peschereccio marsalese era stato fermato una settimana fa, la mattina dello scorso 23 luglio scorso da una motovedetta della Marina del Paese nordafricano, con l’accusa di aver gettato le reti da pesca nelle acque territoriali tunisine. A bordo l’armatore, Giuseppe Michele Fumusa, e altri tre membri dell’equipaggio, tutti italiani. Il rilascio è stato successivo al pagamento di una sanzione di circa 10 mila euro.