Favorire il transito pedonale in sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e presenza turistica. È questo uno degli obiettivi del nuovo provvedimento del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, con il quale Piazza Mameli – su cui si affaccia la storica Porta Garibaldi – diventa area ZTL.

“La piazza è molto frequentata dai cittadini che si recano negli uffici pubblici e dai visitatori che vi transitano per raggiungere il centro storico – afferma il sindaco Di Girolamo. Ma la sua chiusura al traffico rappresenta anche un segno di rispetto del patrimonio artistico e monumentale della nostra città”.

L’istituzione della ZTL in Piazza Mameli – in via sperimentale a partire da Sabato prossimo, 1° Agosto – comporta, contestualmente, alcune modifiche alla circolazione veicolare nelle strade limitrofe. Come si legge nell’ordinanza sindacale, infatti, via Vespri sarà interdetta al traffico, con transito consentito solo ad alcune categorie di veicoli (Forze dell’Ordine, bus, veicoli per disabili, ecc., compresi quelli dei residenti in via Santa Caterina e Piazza Mameli). La chiusura al traffico di Via Vespri, inoltre, comporta:

– l’obbligo di immettersi sulla via Buscemi (dove sarà pure vietata la sosta ambo i lati) per chi proviene da Piazza Del Popolo;

– l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Dei Mille, nel tratto compreso tra via Buscemi e Piazza Mameli-via S. L’Africano.

Sarà compito della Polizia Municipale e del settore Lavori Pubblici collocare l’apposita segnaletica di riferimento.