Parcheggio comunale di Marsala: la vegetazione non consente di usare la scalinata. Abbattuto un divieto di sosta

Cresce folta e inesorabile la vegetazione all’interno del parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei a Marsala. Il problema è che, come segnalato da diversi avventori della struttura, i rami e le foglie stanno crescendo a dismisura lungo la scalinata che congiunge il primo livello con quello sottostante. Di fatto è diventato impossibile per i pedoni attraversarla, di conseguenza si rende necessario il transito lungo la salita (o la discesa, a seconda dei punti di vista) che viene attraversata anche dalle auto. In questi giorni, tra le altre cose, è stato anche abbattuto un divieto di sosta, posto sulla destra dell’ingresso in modo da evitare che i conducenti utilizzino anche quel tratto per parcheggiare le proprie auto. La nostra redazione ha segnalato le due problematiche alla comandante della Polizia Municipale Michela Cupini che, a sua volta, le ha girate ai settori competenti (verde pubblico e ufficio tecnico).