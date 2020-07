“Associazioni senza fini di lucro”, il Consiglio comunale di Marsala approva il nuovo regolamento

La seduta del Consiglio comunale di Marsala del 29 luglio ha ripreso i lavori sul punto riguardante il “Regolamento per la costituzione dell’Albo comunale delle Associazioni Culturali senza fini di lucro”. Dopo la relazione del consigliere Ivan Gerardi, presidente Commissione Affari generali e gli interventi dei consiglieri Luigia Ingrassia, Luana Alagna e Federica Meo, la seduta è stata sospesa per consentire di predisporre alcuni emendamenti.

Al rientro in Aula – approvati i tre emendamenti proposti da Ivan Gerardi, l’Aula, dove i consiglieri erano in parte presenti e in parte collegati online, ha votato il regolamento. Successivamente, il presidente Enzo Sturiano ha posto in trattazione il punto relativo al “Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni degli immobili di proprietà comunale”, presentando un suo emendamento sulla soppressione della struttura Villa Damiani dalle dismissioni per realizzarvi il progetto “Dopo di Noi”, su cui è stato espresso il parere tecnicocontabile.

Approvato il primo emendamento, si è aperto il dibattito sull’altro proposto dall’assessore al ramo Salvatore Accardi e dal dirigente di settore, riguardante alcune aree di sedime (anch’essi da sottrarre al piano delle dismissioni).

Dagli interventi in Aula – Flavio Coppola, Arturo Galfano e Aldo Rodriquez – è emersa l’opportunità di chiedere chiarimenti ai proponenti l’emendamento. Pertanto, il presidente Sturiano ha rinviato la trattazione dell’atto a Giovedì 30, nel corso della seduta già convocata per le ore 10.