Ancora in Tunisia il peschereccio marsalese sequestrato, giorni di attesa

Si trovano ancora fermi in Tunisia i tre uomini dell’equipaggio della Nuova Maria Lucia, un peschereccio non molto grande, che nei giorni scorsi è stato sequestrato dalle autorità tunisine in quanto era entrato nelle acque del Paese maghrebino per svolgere attività di pesca.

Al momento il Nuova Maria Lucia si trova ancora in stato di fermo nel porto di La Goulette, in attesa di capire la sorte dell’equipaggio – che al momento sta bene – e del motopesca. La vicenda viene monitorata dal Comando generale della Capitaneria di Porto di Roma, dall’ambasciata italiana a Tunisi nonchè dalla Fernesina. Nei giorni scorsi si parlava anche di una multa di 9 mila euro da applicare al peschereccio previo rilascio.