Marsala: completati i marciapiedi di via del Fante

Sono stati completati i lavori di ripristino dei marciapiedi di via Del Fante, in prossimità del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala. Si tratta del completamento dell’intervento che, lo scorso anno, aveva coinciso con l’inaugurazione della nuova sede del Tribunale. Poi, i tre mesi di ferma per l’emergenza coronavirus hanno causato il rinvio dei lavori allo scorso Maggio.

“I cittadini possono ora transitare su un percorso agevole, senza alcun problema anche per i disabili in carrozzina, così come per i marciapiedi già realizzati in altre strade del centro urbano“, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo.

Il tratto interessato sui cui si è da ultimo intervenuti è quello che dalla Cantina Pellegrino si estende fino all’incrocio con via Alcide De Gasperi. Anche qui, i marciapiedi erano sconnessi e stretti rendendo pericoloso il camminamento e, talvolta, costringendo i pedoni a calpestare la sede viaria.

Continueranno comunque altri interventi in città per l’abbattimento delle barriere architettoniche.