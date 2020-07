Coronavirus nel trapanese: nessun nuovo contagio da tre settimane

Ancora invariata la situazione dei contagi in provincia di Trapani. Restano tre i positivi al Coronavirus: due giovani donne marsalesi e un mazarese, tutti asintomatici, tornati sul territorio in momenti diversi. Di fatto, non si registrano nuovi contagi nel trapanese da tre settimane. I tre pazienti rimarranno in isolamento domiciliare obbligato fino al completamento del processo di negativizzazione. Contestualmente, salgono a 19.098 i tamponi effettuati e a 9.427 i test sierologici sul personale sanitario. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati 125 i soggetti guariti e 5 i decessi.

L’Asp di Trapani conferma che continuerà l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.