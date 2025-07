La voce di Ermal Meta pronto a scaldare il pubblico marsalese

La voce di Ermal Meta scalderà il pubblico marsalese il 7 agosto con un concerto in Piazza, a Porta Nuova, come previsto tra gli eventi estivi che vedono il patrocinio del Comune lilybetano. Il cantautore di origine albanese, che ha ottenuto un grande successo con il primo album solista “Umano” – approdando tra le Giovani Proposte del Festival di Sanremo con “Odio le Favole” nel 2015 – viene da una lunga gavetta prima nella band “La Fame di Camilla” e poi in varie collaborazioni come autore di tanti artisti (Annalisa, Mengoni, Emma, Fragola, Elisa, ecc.). Dopo il disco “Vietato Morire”, al primo posto degli album più venduti del 2017, ha vinto il Festival di Sanremo tra i Big in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”. Nelle due ultime edizioni del Primo Maggio, ha anche co-condotto il Concertone di Roma. Nel frattempo ha scritto anche due romanzi. Nel 2024 è uscito il quinto album in studio, “Buona fortuna”. Biglietti presso Agenzia “I Viaggi dello Stagnone” di via dei Mille o presso il circuito Ticketone.