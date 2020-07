Marsala, niente dismissioni di immobili, il Consiglio comunale rinvia la trattazione della delibera

Discussione incentrata sul piano delle valorizzazioni e delle dismissioni degli immobili di proprietà comunale quella che ha caratterizzato la seduta del Consiglio comunale di giovedì scorso, 16 luglio. Dopo la relazione di presentazione dell’Assessore Salvatore Accardi si è sviluppato un dibattito, che ha visto intervenire Enzo Sturiano e i consiglieri Arturo Galfano, Flavio Coppola, Linda Licari, Ginetta Ingrassia, Letizia Arcara, Federica Meo, e Calogero Ferreri; nonché Giuseppe Giacalone, attuale responsabile dell’Ufficio tecnico. La discussione si è aperta quanto l’assessore Salvatore Accardi ha preannunciato la presentazione di un emendamento per togliere dal piano la Villa Damiani che l’Amministrazione intende utilizzare come location per il progetto “Dopo di Noi”.

Il Presidente Sturiano e diversi consiglieri hanno lamentato il fatto che la giunta non aveva concordato con il Consiglio la scelta del bene immobile dove attuare il progetto “Dopo di Noi”, sulla realizzazione del quale tutti si sono espressi positivamente. L’esame della delibera continuerà martedì prossimo 21 luglio, alle ore 17,00. Il presidente, infatti, ha annunciato la convocazione di altre due sedute che si svolgeranno martedì (come già evidenziato) e giovedì 23 luglio. Intanto per lunedì prossimo è prevista una seduta di consiglio comunale aperta dedicata alla Casa di Riposo. L’inizio dei lavori è fissato per le 16,30.