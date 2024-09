Marsala, in Consiglio un appello contro le rapine e le aggressioni in centro. VIDEO

Nella seduta del consiglio comunale del giorno 19 pomeriggio sono intervenuti alcuni consiglieri, nello specifico Rosanna Genna e Rino Passalacqua per ritornare a discutere dell’argomento con cui si era chiusa la seduta precedente: la sicurezza a Marsala.

Rosanna Genna ha ricordato come il consiglio debba ancora decidere la data di una riunione aperta in tal senso. Il presidente Enzo Sturiano ha riferito che la data sarebbe stata decisa nella riunione dei capogruppo che si sarebbe tenuta nella giornata di venerdì 20 settembre. Rino Passalacqua ha detto che pochi minuti prima c’era stato l’ennesimo atto di violenza che aveva visto coinvolta una donna in stato interessante nel cui esercizio commerciale, a Porta Mazara, erano entrati due extracomunitari con scopi furtivi che sono venuti alle mani con il proprietario del negozio. Ne sarebbe seguita una rissa a cui avrebbe partecipato anche il marito della donna.

