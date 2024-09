Corso Calatafimi a Marsala cambia la viabilità per lavori alla rete fognante

Dal prossimo 25 settembre, corso Calatafimi a Marsala, sarà interessato a lavori di scavo per la sostituzione della condotta gas. La società Italgas Reti, in particolare, ha comunicato al Comune di Marsala che il tratto di strada interessato è quello compreso tra via Sirtori e via Selinunte. Da qui il conseguente provvedimento di modifica del transito veicolare sia sul corso Calatafimi che nelle vie che vi confluiscono. Il Comando della Polizia Municipale, pertanto, a decorrere dalla suddetta data ha disposto le seguenti variazioni alla circolazione nel tratto interessato, limitatamente alla fascia oraria 9.00/17.30:

– senso unico di marcia con direzione Piazza Caprera, ad eccezione di pulman e autocarri (con portata superiore a 3,5 T.) che possono proseguire verso il passaggio a livello con l’ausilio di personale dell’Impresa esecutrice dei lavori;

– chiusura al transito di via Delle Cave.

Per tutta la durata dei lavori, inoltre, il Comando ha predisposto:

– divieto di fermata e cambio di direzione di marcia nella via Selinunte, con conseguente immissione dei veicoli su corso Calatafimi;

– divieto di fermata nel tratto di corso Calatafimi oppossto a quello interessato dai lavori;

– obbligo di svolta a destra per via Sirtori dei veicoli che provengono da Piazza Caprera (percorso alternativo: via Sirtori, via Gambini, via Selinunte e immissione su corso Calatafimi).

Sarà obbligo dell’Impresa esecutrice dei lavori collocare l’apposita segnaletica stradale.

Occorre ricordare che a poche decine di metri è aperto, ma subito richiuso, un cantiere resosi necessario per un buco grande che si è aperto circa un mese fa dopo un piccola burrasca. Si trova al centro della strada e praticamente la divide in due costringendo i pullman più grandi a salire sopra il marciapiede. Vedremo cosa accadrà con l’inizio dei lavotri annunciatio per il 25 settembre.