“Le mani di Rodolfo”, l’official video di Carmelo Pipitone

Dopo aver rilasciato il nuovo singolo “Le mani di Rodolfo”, testo ispirato ad un fatto di cronaca di qualche anno fa, Carmelo Pipitone pubblica il videoclip del brano, che sarà contenuto nel suo secondo album da solista, “Segreto pubblico”, in uscita in autunno per Blackcandy Produzioni.

“Il 6 ottobre 2006 un donna viene trovata morta nel suo appartamento. Tra le mani stringe quel che resta di una rosa e la foto di un uomo senza occhi. È l’epilogo di una storia d’amore dal finale inquietante”, afferma Carmelo per spiegare il testo.

Il musicista petrosileno, co-fondatore di Marta sui Tubi, chitarrista eclettico e multiforme, uno dei migliori del panorama musicale italiano, colonna anche di band come O. R. k. e Dunk, si lascia mettere a nudo e in bianco e nero in questo caleidoscopio di immagini e con un sound che vira verso il cantautorato senza tralasciare l’aspetto puramente strumentale, il suo marchio di fabbrica inconfondibile, gli arpeggi ipnotici della sua amata 6 corde.

IL VIDEO DI LE MANI DI RODOLFO:

Registrato a Febbraio 2020 tra GRS Studio (Firenze) e LEFMUSIC Studio (Bologna)

Mixato al LEFMUSIC Studio (Bologna) da Lorenzo Esposito Fornasari

Masterizzato al White Sound Mastering Studio (San Casciano, Firenze) da Tommaso Bianchi.

Prodotto da Lorenzo Esposito Fornasari Testo e musica di Carmelo Pipitone

Hanno suonato: Carmelo Pipitone -voce, chitarre, basso Jacopo Pierazzuoli – batteria Sam Antonaci – flauto

Regia e montaggio: Giuseppe Lanno

Location: casa di Andrea e Roberta

Produzione Esecutiva BLACKCANDY PRODUZIONI

Management: Leonardo Giacomelli | leonardo@blackcandy.it

(Foto di Benedetta Balloni)