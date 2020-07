Il Liceo Pascasino di Marsala ha premiato le sue eccellenze

Questa mattina, presso l’Aula Magna di via Falcone del Liceo Pascasino di Marsala, sono stati premiati i quindici studenti che hanno completato il loro percorso scolastico con 100/100, di cui sei hanno ottenuto anche la lode.

La dirigente scolastica Anna Maria Angileri ha elogiato gli studenti, sottolineando quanto si siano impegnati nei cinque anni di percorso scolastico non solo nello studio delle varie discipline, ma anche in diversi progetti extracurriculari, organizzazione di eventi, di meeting, in attività di alternanza scuola lavoro, stage, gemellaggi, dimostrando competenze disciplinari e trasversali encomiabili.

“La nostra scuola – ha inoltre affermato la dirigente – ha voluto fermamente valorizzare queste eccellenze in una cerimonia che è risultata intensa e commovente. Auguro a tutti questi studenti un futuro radioso”.

Alla cerimonia hanno partecipato i coordinatori dei consigli di classe, gli studenti con un genitore e lo staff della dirigente.

(Nella foto gli studenti premiati, la dirigente scolastica, i docenti coordinatori e dello staff).