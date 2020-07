Mario Figlioli: “Sostegno al sindaco Di Girolamo per i fatti denunciati”

Sta facendo discutere in città la nota pubblicata sabato sera sulla propria pagina facebook dal sindaco Alberto Di Girolamo. In particolare, ha destato particolare impressione il seguente passaggio: “Nel meridione la cultura clientelare è così radicata nel profondo, che sconfiggerla è veramente un’impresa ardua e chi ci prova si crea più nemici che amici. Perché quando parliamo di lotta al clientelismo si pensa esclusivamente alla mafia, ai grandi appalti, ecc. Ma la vera lotta per avere una società più giusta riguarda e parte anche dalle azioni quotidiane”.

In mattinata, avevamo pubblicato una nota a firma dell’ex dirigente del Pd di Marsala Gaspare Lentini, che ha chiesto chiarimenti su quanto denunciato dal primo cittadino lilybetano.

Di diverso tenore la nota a firma di Mario Figlioli, candidato sindaco con Vento Nuovo: “Caro Alberto Di Girolamo, da cittadino ti esprimo il mio sincero sostegno e vicinanza per i fatti da te denunciati come sindaco di Marsala in carica. Cambiare il territorio è una cosa ardua, ma forti e sicuri del potere della legalità sono certo che le cose possono e devono cambiare e cambieranno. La lotta per la legalità è un percorso alle volte lento, ma sicuramente incisivo se fatto con il cuore e nel pieno rispetto della legge, come stai facendo tu. Mi auguro di averti come protagonista in questa gara elettorale e sono certo che la vittoria sarà felicemente condivisa dal territorio che crede in tutto ciò che sia costituzionale”.