Stop ingresso all’Antico Mercato. I gestori: “Solo rispetto norme anti-Covid”. Ma molti non sono d’accordo

Come vi abbiamo raccontato qui: https://itacanotizie.it/2020/07/05/antico-mercato-giovani-africani/ su Facebook circola un video girato da alcuni ragazzi africani, in cui si afferma che ieri sera, nel corso della movida marsalese all’Antico Mercato, i buttafuori non li hanno fatti entrare.

Prima di gridare al gesto razzista – considerato che nel video si vede in maniera chiara che l’uomo all’ingresso non è aggressivo ma anzi cerca di parlare con i giovani in maniera tranquilla – ci siamo posti alcune domande. Il buttafuori infatti, dice ai ragazzi: “Che ha avuto ordine di fermare” .

Le nostre domande hanno avuto subito delle risposte da parte dei gestori dei locali all’interno dell’Antico Mercato. Anche perchè è intervenuta per cercare di capire l’accaduto, l’Amministrazione comunale.

Insomma, sembra che l’ingresso sia stato bloccato in quel preciso momento per rispettare le norme anti-Covid per il contingentamento. All’interno dell’Antico Mercato c’erano già tante persone, soprattutto gente seduta a consumare (e conseguentemente tutti i tavoli erano occupati) e quindi in quel momento gli ingressi sono stati bloccati.

Pare quindi, sempre secondo i gestori, che non ci sia nessun gesto razzista dietro, ma solo rispetto della normativa sull’emergenza Coronavirus. Si attende adesso un comunicato da parte dell’Amministrazione comunale che si è attivata sul caso, come abbiamo detto sopra.

Il popolo di Facebook però si sta mobilitando perchè guardando il video, pare ci sia un chiaro gesto di razzismo nei confronti dei ragazzi.

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.