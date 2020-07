Marsala: fumo denso dal cavalcavia, a fuoco poche sterpaglie

Intorno alle 12 di oggi, una coltre du fumo denso si è elevata presso la zona del cavalcavia che dallo Stadio Municipale di Marsala conduce lungo la via Amendola. Il fumo proveniva, in particolare, dal terreno adiacente le rotaie, cosa che ha destato la preoccupazione di tutti gli abitanti e delle auto, parecchie all’ora di punta, che transitavano in quella zona.

Subito sul posto sono intervenute le pattuglie dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Calatafimi – chiamate da un passante – che in poco tempo sono riusciti a spegnere il fuoco che era divampato in alcune sterpaglie nel terreno sotto il cavalcavia. In pratica è stato più il tempo che hanno perso i pompieri a scendere giù con i mezzi a disposizione che non quello per spegnere le fiamme. Tutto sotto controllo in poco tempo e per fortuna visto che da lì passa il treno che avrebbe potuto riscontrare scarsa visibilità.

Anche il traffico pian piano è tornato normale.