Problemi idrici a Birgi, il sindaco a Palermo per una riunione tecnica

Si terrà stamattina a Palermo presso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, una riunione tecnica in cui si discuterà anche dei problemi idrici di Marsala. Parteciperà anche il sindaco Alberto Di Girolamo, invitato dal dirigente del servizio idrico regionale.

Il primo cittadino lilybetano, nei giorni scorsi, aveva lanciato un appello a proposito degli annosi problemi nell’erogazione idrica, sofferti dai residenti del versante nord, in particolare durante l’estate.

“Attingere dalla condotta idrica che alimenta le isole Egadi, e che passa sul nostro territorio, per portare l’acqua in contrada Birgi. Questo – sottolinea Di Girolamo – chiedo da oltre un anno alla Regione senza che abbia mai avuto una risposta certa, manifestando altresì la disponibilità a sostenere i costi di questo intervento. Inoltre è paradossale che da quella condotta fuoriesca acqua che si perde lungo il percorso, mentre per volontà o burocrazia non si giunga alla soluzione più logica, ossia incanalare la risorsa idrica a beneficio delle famiglie – complessivamente circa 5 mila persone – di quel versante nord”.

L’appello era stato lanciato da Di Girolamo nel corso di una videoconferenza tenutasi mercoledì scorso, convocata dal prefetto di Trapani, alla presenza dei sindaci del territorio trapanese e di dirigenti e tecnici del servizio idrico regionale.