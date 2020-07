La “Alighieri” di Valderice seconda al concorso Città di Baronissi con… gli Avengers. IL VIDEO

Il video di Avengers prodotto dall’I.C. “Dante Alighieri” di Valderice diretto da Francesca Pellegrino ha ottenuto il secondo premio al concorso “Internazionale” città di Baronissi, totalizzando il grandioso punteggio di 94 su 100!

http://www.concorsobaronissi.it/risultati/

Il premio è stato indetto con il fine di promuovere, organizzare e coordinare il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, assieme all’Associazione Flautisti Italiani, sotto la Direzione Artistica della Prof.ssa Anna Malesci.

IL VIDEO:

Nata nel 1998 e rifondata nel 2007, l’Associazione Flautisti Italiani, con la direzione del M° Salvatore Lombardi ha organizzato negli anni numerosi eventi. Il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, ideato e realizzato dall’Associazione Flautisti Italiani e da Falaut, in collaborazione con il Comune di Baronissi (SA), è una competizione destinata a giovani musicisti con il preciso intento di valorizzarne e sostenerne il talento.

In seno al concorso è prevista una competizione riservata agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, perché i talenti in erba possano confrontarsi con i coetanei e arricchire il proprio bagaglio culturale.

Il Concorso, con i suoi obiettivi è, pertanto, un vero e proprio trampolino di lancio per tutti i giovani talenti.

Complimenti dunque ai magnifici straordinari ragazzi, avengers, eroi appassionati del nostro tempo, diretti dal professore di chitarra Federico Palermini.