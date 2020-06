In alcune zone di Marsala l’acqua va via dopo le 14. Cosa accade?

Diversi cittadini del centro storico di Marsala lamentano ancora – e nonostante la riparazione del guasto di qualche settimana fa – la mancanza di acqua.

In particolar modo un caso anomalo si verifica nella centralissima via Roma: qui l’acqua c’è di mattina nelle case e nelle attività commerciali ma poi intorno alle 14 va via. E questo succede al momento ogni giorno e pare anche in altre zone della Città.

L’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Accardi si sta interessando del particolare disservizio per capire cosa sta succedendo. Seguiremo gli ulteriori sviluppi della vicenda.