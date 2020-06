Bretella autostradale Trapani-Mazara, Pellegrino (FI): “Opera incompiuta ma necessaria”

Questa mattina, il Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars, Stefano Pellegrino, ha depositato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Regione siciliana e all’Assessore alle Infrastrutture per chiedere chiarimenti in merito alla mancata ultimazione della bretella autostradale Trapani/Mazara del Vallo.

“La bretella autostradale in questione – dichiara il Presidente Stefano Pellegrino – è di fondamentale importanza per una mobilità più sicura e veloce. L’unica attuale alternativa di collegamento è rappresentata dalla SS 115, la quale attraversa centri abitati e frazioni dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Paceco e Trapani. Ciò comporta notevoli rallentamenti in termini di viabilità e un grave numero di incidenti stradali – molti dei quali mortali, con il coinvolgimento di pedoni in attraversamento della sede stradale – anche per la presenza di scuole e uffici pubblici che costeggiano il tratto stradale. L’interesse alla realizzazione della bretella è ancora più necessaria se si pensi che lungo il percorso sorgono adesso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala e l’Aeroporto di Trapani-Birgi. Pertanto, sono fiducioso circa l’attenzione che l’ottimo ed operativo Assessore alle Infrastrutture, on. Marco Falcone, presterà alla richiesta, cosicché, finalmente, dopo decenni di attesa, la grande arteria a doppio senso di circolazione possa essere concessa alla fruizione dei cittadini della provincia trapanese”.