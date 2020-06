Isole minori, il Pd delle Egadi incalza Liberty Lines e Pagoto sui collegamenti

Con una nota inviata agli organi di stampa, il circolo delle Egadi del Partito Democratico sollecita una soluzione sul potenziamento dei collegamenti marittimi a beneficio delle isole minori.

“Apprendiamo e condividiamo le istanze che arrivano dai sindaci e cittadini delle Isole Eolie, che nonostante il mese di giugno inoltrato, l’auspicato ripristino dei collegamenti veloci come previsto da contratto e sollecitato tra l’altro dalla stessa Regione Siciliana, non si è ancora verificato. A dire il vero alle Egadi la situazione non è delle migliori, anche perché il nostro Sindaco tace, e spesso “chi tace acconsente “, come del resto sia la maggioranza che la minoranza consiliare. Siamo in prospettiva fortemente preoccupati di non raggiungere i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l’amministrazione dello Stato. Non possiamo permettere ripercussioni sia nel settore turistico, già fortemente penalizzato dalla problematica coronavirus sia per la vita sociale compromettendo il diritto alla mobilità di chi usufruisce dei mezzi di collegamento via mare. Speriamo che l’assessore regionale Falcone che giustamente ha diffidato la Liberty Lines a riattivare subito i collegamenti veloci, faccia altrettanto per le Isole Egadi. Il nostro compito come Partito Democratico è di rimanere sentinelle dei nostri territori”.