Marsala, il regolamento sulla figura del garante della disabilità verrà discusso nella seduta del 25 giugno

Inizia abbastanza puntuale il Consiglio comunale di Marsala nella seduta del 18 giugno, dopo che alla prima chiamata è mancato il numero legale.

Enzo Sturiano comunica che è stato incardinato un punto relativo alla figura del garante della disabilità e pertanto non è possibile iniziare con le comunicazioni.

Ivan Gerardi sul regolamento sul garante intervenendo chiede perchè la commissione Affari generali da lui presieduta doveva essere coinvolta.

Illustra l’atto la consigliera Letizia Arcara. La divisione di opinioni è quella relativa alla nomina del garante della disabilità se spetta al Consiglio comunale oppure la sindaco. In commissione Il consigliere Flavio Coppola ha sollevato, ma non ha fatto seguito un atto ufficiale. La questione relativa alla figura del garante. ovvero se debba essere una consulta o un organo monocratico.

L’Arcara da lettura del regolamento approvata dalla commissione munita anche di parere della neo dirigente del settore, Cialona.

La parola è poi passata all’assessore ai servizi sociali Clara Ruggieri che ha ricordato come la questione è sempre stata al centro dell’interesse dell’amministrazione comunale. il Consiglio ha il potere di esprimere il parere relativo alla nomina del garante. Tuttavia ha ricordato l’esponente della giunta in quasi tutti i comuni la figura è di nomina sindacale.

La dirigente Cialona, citando alcuni articoli di legge ricorda che la nomina deve essere di natura sindacale, in caso contrario il Consiglio deve cambiare il relativo articolo che ne disciplina la materia.

Sull’argomento è intervenuto il Segretario generale Bernardo Triolo specificando che sarebbe bene specificare il quorum relativo e necessario per eleggere il garante.

Su alcuni aspetti del regolamento sono intervenuti Flavio Coppola, Linda Licari, Calogero Ferreri, Giovanni Sinacori, Aldo Rodriquez, Ginetta Ingrassia, Federica Meo, Luana Alagna.

“Il Consiglio comunale ha previsto una figura che non è prevista da nessuna parte – ha detto il segretario Triolo – si tratta di una figura di partecipazione, e non è possibile riconoscere compensi economici a questa figura”-

Per consentire l’eventuale presentazione di emendamenti al regolamento, Enzo Sturiano sospende la seduta per 20 minuti.

Riprende la seduta. Enzo Sturiano comunica che per una serie di difficoltà di natura tecnica non è stato possibile presentare emendamenti e quindi la seduta viene rinviata per quanto riguarda il punto sul regolamento del garante per la disabilità alla seduta del 25 giugno prossimo.

Poi vengono approvati due debiti fuori bilancio.