Prosegue la protesta degli studenti dell’ITET di Marsala (VIDEO)

Si è concluso anche questo tribolato anno scolastico, ma prosegue la mobilitazione degli studenti dell’Itet Garibaldi di Marsala. In queste ore i ragazzi hanno pubblicato un altro video su Youtube in cui, accompagnati dalle note del brano di Fiorella Mannoia “Il peso del coraggio”, leggono frasi o reggono cartelli attraverso cui ribadiscono l’impegno per avere una scuola idonea alle loro necessità di studenti. Nonostante le limitazioni imposte dal distanziamento fisico, i ragazzi hanno mostrato ancora una volta di avere le idee chiare e la sensazione è che la loro mobilitazione proseguirà ancora per tanto tempo.