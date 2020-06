Lab_04 lancia il progetto Anenome, tra arte e solidarietà

Arte e solidarietà si incontrano a Marsala, attraverso un’iniziativa dell’associazione Lab_04. In seguito all’emergenza epidemiologica, all’interno del circuito L’Immacolata Arte Contemporanea, Lab_04 lancia il progetto Anemone. “Ogni fiore è segno d’amore”. Si tratta di un’asta on line di opere d’arte e creazioni artistiche per dare sostegno alle famiglie in difficoltà del territorio.

“Con il progetto Anemone – afferma la presidente di Lab_04 Loredana Meo – ci poniamo l’obiettivo di coinvolgere collezionisti e appassionati d’arte per cercare risorse per l’emergenza a sostegno della collettività. Lavorando nel contesto artistico quello che potevamo fare è mettere a disposizione la nostra professionalità, tempo e ed energia, lanciando un progetto di valore “Anemone”. Così, con questa iniziativa, contribuiremo a sostenere alcune famiglie che si trovano in difficoltà dal Rione Danisinni della Parrocchia Santa Agnese di Palermo il cui è responsabile Fra Mauro Billetta, alla Dispensa di San Giuseppe dell’Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria di Birgi, il cui responsabile è padre Adriano Cozzi.

L’asta del progetto Anemone si svolgerà su Facebook nella pagina di riferimento L’Immacolata Arte Contemporanea, che chiuderà la prima sezione di opere presenti nella galleria shop entro il 30 giugno.

L’acquirente che desidera acquistare un’opera o una creazione può scrivere la sua proposta d’asta tramite e.mail: info@labzero4.it e per qualsiasi chiarimento ci può contattare al 327 1647521.

Un ringraziamento da parte dell’associazione Lab_04 agli artisti e creativi che già dal primo momento hanno aderito all’iniziativa donando opere e creazioni. In particolare: Giacomo Bertolino, Emanuele Lisciandrello, Paola Fortunata Vitaggio, Vincenzo Basile, Maurizio Arena, Domenica Pipitone, Dario Bonanno, Manuela Marascia Art, Saro Cantone, Anna Stampa, Antonio Maurizio Marino, Loredana Meo, Francesco Musillami, Andrea Fiera Franca Maggio, Maria Cirobisi Icone Sacre, Vita Manzo.

E’ possibile visionare lo shop delle opere d’arte cliccando qui.