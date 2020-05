L’appello del sindaco di Alcamo al governo: “Serve una grande manovra per i Comuni”

Nuovo appello del sindaco di Alcamo Domenico Surdi al governo nazionale, affinchè i Comuni vengano posti al centro dell’azione di rilancio economico del Paese. “Se davvero si vogliono mettere al centro i cittadini serve dare respiro ai Comuni – dichiara il primo Cittadino alcamese che asserisce – lo abbiamo detto più volte: nell’anno in cui la temuta Europa ha sospeso il Patto di Stabilità che senso ha mantenere solo per i sindaci tutti i lacci e lacciuoli che ci impediscono anche di usare i nostri soldi? C’è una miopia o (a questo punto) una presa di posizione che davvero risulta autolesionista. Ancor più se con il recovery fund arriveranno maggiori risorse. Questa imperante visione contabilistica, dei conti fatti col bilancino delle ragionerie, non guarda alle reali esigenze e alle reali potenzialità delle nostre città. Non ci serve un aiutino, serve una “grande manovra” per i comuni, un nuovo “patto per le autonomie locali”.