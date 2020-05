Un sito e una campagna per sostenere le imprese locali: Ivan Gerardi lancia il progetto “Io compro a Marsala”

Acquistare prodotti marsalesi per sostenere l’economia del territorio, indebolita dal lockdown. A lanciare la proposta è il consigliere comunale Ivan Gerardi, che ha depositato un apposito ordine del giorno in cui suggerisce un modello di acquisto di buoni di credito dedicato al sostegno delle imprese locali. In particolare, Gerardi fa riferimento all’istituzione di una piattaforma web gratuita (supportomarsala.org) su cui effettuare delle donazioni in sostegno dei bar, ristoranti, pub, negozi di abbigliamento e altre attività commerciali colpite dalla crisi, prenotando in anticipo una cena, una consumazione o un acquisto a cui viene applicato uno sconto promozionale, di cui usufruire in futuro, dando immediata liquidità alle casse del locale.

“Questa formula – si legge nella nota del consigliere lilybetano – sperimentata negli Stati Uniti, ha preso il nome di “dining bond”, ossia dei buoni di credito che permettono ai cittadini di compiere un vero e proprio investimento sulla propria attività di fiducia, fornendo ai titolari un’immissione immediata di denaro che gli consente di far fronte a tutti quei pagamenti, come gli affitti, le forniture o il pagamento degli stipendi, creando una speranza di ripresa. Si ritiene che l’attivazione di un meccanismo di credito simile a quello descritto, valido per tutte le attività cittadine, siano esse fornitori di beni e di servizi, rappresenti uno strumento utile di supporto all’imprenditoria locale, per questo ritengo che il Comune debba attivarsi immediatamente attraverso l’Amministrazione, i propri uffici tecnici e le associazioni di categoria per individuare le modalità di attivazione del servizio”.

Pertanto l’ordine del giorno di Gerardi intende impegnare il sindaco Alberto Di Girolamo alla istituzione della suddetta piattaforma web (supportomarsala.org) e di una campagna pubblicitaria (“Io compro a Marsala”) per sensibilizzare i cittadini rispetto alla causa.