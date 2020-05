Mangiare pasta fa bene e fa anche dimagrire, secondo i dati di una ricerca

Stando ai risultati di una recente ricerca condotta da un gruppo di studiosi dell’Università degli studi di Parma, mangiare pasta non solo fa bene alla salute, ma aiuterebbe a dimagrire. Avevamo già visto come mangiare abitualmente l’amata pastasciutta, secondo lo studio dei ricercatori del St. Michael’s Hospital, riuscirebbe a mantenere un buon peso. La nuova conferma giunge ora come un’ulteriore lieta notizia per tutti gli amanti di spaghetti &co, piatto per eccellenza della nostra cucina.



Lo studio afferma: mangiare pasta è salutare

Nella ricerca tutta italiana, sono stati esaminati i comportamenti alimentari di 73 persone e i dati emersi sono tutti a favore del gustoso carboidrato. Dopo sei mesi di dieta mediterranea, con pasta inclusa ovviamente per un minimo di tre volte a settimana, già il 10% dei componenti del gruppo aveva potuto notare un calo del peso. Dopo un anno di trattamento, il gruppo manteneva ancora stabili i benefici della dieta, beneficiando anche di un miglioramento del metabolismo, senza che i valori della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca fossero stati alterati. Buona pasta, quindi.