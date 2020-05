Marsala: l’Itria oggi celebra Santa Rita, festa intima e in diretta tv

Oggi, 22 maggio, si celebra Santa Rita e la Chiesa S. Maria dell’Itria come ogni anno la ricorda, quest’anno però, più mestamente per via dell’emergenza Coronavirus. Ma l’Itria e la famiglia Agostiniana di Marsala ci sono per unirsi in preghiera, sia fisica che virtuale.

“I mezzi virtuali oggi – specifica padre Vincenzo Consiglio, priore della Chiesa dell’Itria di Marsala – ci permettono di raggiungere l’intera famiglia di devoti, per sentirci vicini e uniti. Accogliendo la speciale grazia, che arriva dal cielo, ovunque ci sentiremo presenza viva, tra di noi e con Santa Rita. L’accesso in chiesa, secondo le norme, ci permette di accogliere un numero esiguo di fedeli, per questo invitiamo a seguire la celebrazione di Santa Rita in diretta sul canale 616 di La Tr3. Ciò segnerà la storia, perchè sarà diversa dal passato, più intima…”.

Le sante messe si terranno alle ore 9 e 11; mentre la messa delle ore 18 verrà trasmessa in diretta televisiva da La Tr3 canale 616.

La comunità degli Agostiniani Scalzi, il priore padre Vincenzo Consiglio, padre Salvatore Salvalaggio e padre Vincenzo Sorce (che il 24 maggio compirà 97 anni) ringraziano tutti i devoti di Santa Rita per la collaborazione.