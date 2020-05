Cracolici (PD): “Aprire i negozi la domenica”

“Bisogna permettere l’apertura domenicale dei negozi e delle attività commerciali”.

E’ quanto afferma il deputato regionale del PD Antonello Cracolici. “Non comprendo i motivi spingono Musumeci a mantenere in Sicilia questo divieto dal momento che è permessa in molte altre regioni e che non ci sono esigenze sanitarie in questo senso, considerato che tutti gli altri giorni della settimana i negozi sono aperti”. Il riferimento del parlamentare è alle disposizioni contenute nelle ordinanze del presidente della Regione Nello Musumeci che mantengono le chiusure domenicali in Sicilia.

“Sostengo la richiesta della Confcommercio – aggiunge Cracolici – condivisa da commercianti e imprenditori siciliani che chiedono di poter riprendere l’apertura la domenica e nei giorni festivi, e di potersi confrontare con il governo regionale per predisporre un piano condiviso per il commercio, alla luce delle esigenze legate all’emergenza Coronavirus”.

Arriva la risposta dal Governatore Musumeci: «L’opportunità di riaprire alcune attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sarà valutata, nei prossimi giorni, con la necessaria attenzione. Ogni decisione, comunque, non potrà prescindere da un confronto con i vertici regionali delle organizzazioni di categoria e sindacali, fissato per martedì e giovedì della prossima settimana».