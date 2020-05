Serie D: il Marsala chiude terz’ultimo, si dovrà attendere la Lega sugli esiti

Lo stop definitivo ai campionati dilettantistici di calcio a 11, di futsal e femminile, sia a livello nazionale che regionale, è stato sancito dal consiglio federale che si è tenuto oggi a Roma. Sarà lo stesso organismo a stabilire i criteri relativi agli esiti delle competizioni, quindi per quanto riguarda i casi in cui le prime in classifica si distanziano di pochi punti o per definire le retrocessioni, i play out o gli eventuali play off.

Al consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che si terrà domani, venerdì 22 maggio, spetterà invece il compito di formulare delle proposte al riguardo da presentare poi al Consiglio della Figc.

Al momento quindi, nel Campionato di Serie D girone I, il Marsala Calcio ha chiuso a 24 punti ma terz’ultima a meno 1 da Corigliano e Roccella e a più 3 dal San Tommaso. Il Marsala – che al momento vive un periodo di serie difficoltà non solo economiche pregresse ma anche dovute all’arresto del Presidente Domico Cottone – deve attendere la sua sorte nei prossimi giorni, per capire se dovrà giocare i play out per la salvezza e quando, in tal caso, potrà tornare in campo.