Dati Coronavirus 21 maggio: oltre 600 i nuovi positivi ma meno ricoveri

Il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus è aggiornato ad oggi, 21 maggio 2020 confermando il trend di calo.

Sono 60.960 gli attuali positivi, con 642 nuovi contagi (ma bisogna sempre guardare i tamponi effettuati) e un calo di malati pari a 1.792 unità. Del totale attuali positivi, 640 persone sono ancora in terapia intensiva (36 in meno rispetto a ieri), 9.269 persone sono ricoverate con sintomi (355 in meno) e 51.051 sono in isolamento domiciliare (1.401 in meno).

I nuovi guariti sono ben 2.278 per un totale complessivo di 134.560, mentre oggi i morti sono risaliti a 156 per un totale di 32.486.

Oggi sono stati fatti 71.679 tamponi (ieri 67.195). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 111,6 tamponi fatti, il 0,9%, nuovo record. Ma c’è un nuovo dato da segnalare: il rapporto tra nuovi positivi e persone effettivamente testate. Perché nel dato dei tamponi effettuati sono conteggiati tutti i tamponi fatti, anche quelli ripetuti sulle persone malate per verificare se sono guarite o meno. Su questa base, oggi sono stati testati 40.644 casi (sui 71.679 tamponi totali) e individuati i 642 nuovi positivi. Quindi una media reale di un caso ogni 49 tamponi. Dato comunque stabile da diversi giorni.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 228.006.