Su facebook spopolano gli avatar: ecco come realizzarli

Ora potrete usare il vostro avatar per commentare i post dei vostri amici su Facebook

Dopo essere stati lanciati negli Stati Uniti, ora gli Avatar di Facebook sono disponibili anche in Italia. Il funzionamento è simile a quello delle memoji: si tratta di un personaggio disegnato con le vostre sembianze che potrete usare per commentare i post dei vostri amici.

Come si realizzano? Il procedimento è molto semplice: usando l’App per smartphone o tablet, dovete in primis commentare il post di un vostro amico. Nel box di testo dovrete toccare la faccina che sorride e poi “crea il tuo avatar”. Seguite tutta la procedura e avrete un simpatico adesivo con il vostro viso e la vostra corporatura. In seguito potrete fare ulteriori modifiche e scegliere le vostre espressioni preferite.

L’Avatar, infine, potrà essere anche utilizzato su WhatsApp. Per farlo dovrete modificarlo e toccare “Altre opzioni”, si aprirà un finestra che vi permetterà inviare il vostro sticker anche su altre applicazioni.