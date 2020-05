Marsala riparte moderatamente, i negozi riaprono e rilanciano. Più cauti ristoranti e pub

La nuova ‘fase 2’ dell’emergenza Coronavirus a Marsala inizia in maniera moderata. Diamo uno sguardo alla nostra più vicina realtà, una Città-territorio, per capire cosa accade più in generale in Provincia di Trapani.

Questa mattina il centro storico e urbano si è “ridestato” moderatamente. I cittadini indossano la mascherina e sono abbastanza diligenti, mentre i negozianti si sono adoperati per far rispettare file fuori dagli ingressi, distanziamenti e misure di igiene.

Largo Zerilli – via Roma

La maggior parte dei negozi di oggettistica, abbigliamento, scarpe, gioielleria, ha riaperto. Solo qualche attività qua e là tra la via Roma e la via XI Maggio ancora non ha riaperto ma è possibile che riaprirà a breve. Ma ciò non pare sia preoccupante, di attività che aprono e chiudono purtroppo ce ne sono sempre state. Qualche negozio ha inoltre spostato la propria ‘sede’ cambiando look e dando fiducia a questo nuovo periodo che è alquanto distopico.

via Roma

I negozianti restano preoccupati per il loro futuro, nonostante nei bar siano iniziate le prime consumazioni, dicono che “… bisogna ancora capire molte cose. Speriamo via via di abituarci”. Strisce per terra, file rigorose, al momento Marsala riparte così, con un flusso sempre più coraggioso in giro per la Città. Nei negozi di abbigliamento affiorano le prime persone in paziente attesa e i turni all’ingresso principalmente nei franchising, mentre stentano molto i negozi di alta moda e cerimonie.

Ovviamente sono banche, poste e negozi di cellulari i luoghi più affollati, anche qui si attende pazientemente fuori cercando di non accalcarsi. Non facile ma non ci sono isterismi.

via Garibaldi

Anche i ristoranti e i pub si apprestano a riaprire con le dovute misure di sicurezza. Per i pub c’è più preoccupazione tra i titolari perchè sono luoghi in cui si potrebbero creare assembramenti. “Stiamo cercando delle soluzioni quali la prenotazioni dei tavoli, ma temiamo di non saper gestire piccoli assembramenti che si possono creare all’ora dell’aperitivo. Di certo cosa possiamo fare? Cacciare via i clienti? L’unica soluzione potrebbe essere chiedere gentilmente di allontanarsi o, per chi può, di portare la consumazione a casa. Non sarà facile e chiediamo buon senso da parte delle Forze dell’Ordine: non puntateci il dito contro ma aiutateci a fare meglio. Navighiamo in cattive acque”, ci dicono.

In via Garibaldi tornano i tavolini sul suolo pubblico dei locali più turistici, ricreando quell’atmosfera di “salotto buono” della Città che ci mancava da troppo tempo.

Marsala sembra pronta. Continuate a prestare attenzione alle regole, anche se caldo e mascherina non sono amici. Basta solo aver buon senso.