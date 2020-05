Tranchida e la sua Giunta: “Aiutiamo Trapani a ripartire”

“Oggi è un giorno importante per tutti noi perché segna realmente l’inizio del percorso che ci porterà a riappropriarci delle nostre vite”.

Inizia così il messaggio del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e della sua Giunta sulla vera “fase 2” tanto attesa dell’emergenza Coronavirus. “In queste settimane abbiamo riscoperto il valore di sentirci una comunità nazionale, regionale, ma anche territoriale, valori fondamentali che tuttavia erano rimasti sopiti per tanto tempo, purtroppo. Ci siamo uniti ancor di più nell’idea di un sentimento di condivisione di timori, incertezze, voglia di riscatto. Con qualche lacrima, anche, ma con la sicurezza di poter tornare ad essere nuovamente noi stessi – si legge nella nota -. Questo impulso deve accrescere ancora di più la consapevolezza di essere una comunità unità e solidale. Il nostro tessuto commerciale ha fortemente risentito delle restrizioni e dei divieti. Si è dovuto adeguare alle disposizioni sanitarie con spirito di servizio e determinazione, ed oggi torna in campo ferito ma non colpito a morte. Sarà proprio l’unione, la comunità a lenire queste ferite.

Dunque, cari concittadini, stringiamoci anche sotto quest’aspetto. Sentiamoci ancora più trapanesi facendo acquisti nei nostri supermercati, botteghe, bar, gelaterie ristoranti, mercati ed in tutte le attività commerciali del nostro territorio. Rivolgiamoci ai nostri onesti artigiani e ai nostri concittadini che faticheranno con grande dignità per rialzarsi e, dunque, per rimettere in piedi la nostra economia locale. Ne va del bene comune.

Comprare on line è semplice, veloce, a volte estremamente economico, ne siamo consapevoli tutti. Ma questo è il momento di premiare gli sforzi ed il coraggio di chi ha sempre dimostrato di credere davvero nella nostra città e, dunque, in tutti noi. Ripartiamo insieme. Compriamo trapanese”.