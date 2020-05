Sciopero giornalisti Ansa. Solidarietà deputati PD all’Ars

“Esprimo a nome mio perdonale e dei deputati del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana solidarietà ai giornalisti ed al personale dell’Ansa, che hanno proclamato un pacchetto di scioperi alla luce del piano prospettato dall’azienda in considerazione dei minori ricavi dovuti all’emergenza Coronavirus”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Partito Democratico all’Ars.

“Comprendiamo le esigenze amministrative ed imprenditoriali di un’azienda come l’Ansa che ha una struttura radicata su tutto il territorio nazionale – aggiunge Lupo – ma sarebbe paradossale se proprio chi in questa fase ha contribuito a garantire un’informazione puntuale e professionale anche a costo di sacrifici personali, dovesse pagare il prezzo più alto”.“Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus abbiamo avuto la conferma di quanto sia importante il ruolo svolto da un giornalismo scrupoloso ed attento alle regole professionali e l’Ansa, così come molte altre agenzie e testate di informazione, si è distinta in questo senso. Ci auguriamo che tutte le parti coinvolte in questa vertenza possano mettere in campo il massimo impegno per giungere ad una soluzione utile a salvaguardare i giornalisti ed i dipendenti, che già in questi anni sono andati incontro a notevoli sforzi pur di mantenere il loro posto di lavoro”.